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الكنيسي يُطالب الإعلام العربى بدعم قرار مصر وأشقائها العرب ضد قطر
الإعلامي حمدي الكنيسي

الكنيسي يُطالب الإعلام العربى بدعم قرار مصر وأشقائها العرب ضد قطر

2017-06-06 18:23:32
أ ش أ

طالب حمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين كافة الإعلاميين ووسائل الإعلام فى مصر والوطن العربى بدعم
قرار مصر وأشقائها العرب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وتوحيد الصف العربى ومواجهة الأرهاب والتطرف والدول الداعمة له، والوقوف ضد كل محاولات شق الصف العربى .
وأشاد الكنيسي – فى بيان صادر اليوم الثلاثاء - بالتغطية الإعلامية المصرية للقرار لذى اتخذته مصر و السعودية و الامارات واليمن والبحرين وليبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية ودعمها الإرهاب.
وأكد أن هذا القرار الشجاع جاء فى الوقت المناسب لفضح هذه الدويلة المارقة التى طلما حاولت بث الفتن و إشاعة الفوضى فى مصر و الأمة العربية، وساعدت فى مخططات تمزيق العراق وسوريا ، عبر شبكة قنوات الجزيرة المشبوهه التى عملت على بث روح الفرقة وإثارة الفتن ، داخل المجتمعات العربية.

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