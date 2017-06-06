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لافروف: إعادة النظر بنتائج الانتخابات الأمريكية بحجة تدخل روسيا أمر سخيف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف: إعادة النظر بنتائج الانتخابات الأمريكية بحجة تدخل روسيا أمر سخيف

2017-06-06 18:22:45
أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن محاولات إعادة النظر في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال اتهام روسيا بالتدخل تخلق وضعًا سخيفًا ومشوهًا للواقع في المجال الإعلامي.
وقال لافروف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - “سنحكم بالأفعال وليس بالأقوال ، ويتعلق ذلك بالكامل بالولايات المتحدة ، حيث تتصاعد حملة دعاية معادية لروسيا لا تعتمد على أي وقائع في محاولة لإعادة النظر في نتائج الانتخابات”..واصفًا إياه بأنه أمر مؤسف ويخلق كل ذلك أجندة مصطنعة مشوهة للواقع في المجال الإعلامي.
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول تحميل روسيا المسؤولية عن مشاكلها باتهام موسكو بالتدخل بدلاً من قيامها بالتفكير الانتقادي فيما يحدث داخل الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من أزمة بنيوية.
وقال وزير الخارجية الروسي : “إن بلاده مخلصة في اهتمامها بأن يكون الاتحاد الأوروبي كيانًا قويًا وموحدًا وقادرًا على تحديد أولوياته في السياسة الخارجية دون أي إملاءات من الخارج”.

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