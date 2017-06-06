وزير خارجية الإمارات: حان الوقت لتغيير سياسة قطر الخارجية2017-06-06 18:18:10
قال وزير الشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إنه حان الوقت لتغييروإعادة هيكلة سياسة قطر الخارجية، حيث أن العديد من الدول من بينها البحرين والسعودية ومصر قد ملت من الازدواجية التي عملت على تقويض أمن المنطقة.
وأعرب قرقاش - في تصريح خاص أدلى به لشبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الثلاثاء - عن اعتقاده أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الدوحة هي نتيجة تراكمات لسلوكيات قطر في المنطقة وخاصة في الفترة الأخيرة،حيث قدمت دعما ماديا ولوجيستيا ضخما للجماعات المتطرفة والإرهابية مثل جبهة النصرة وغيرها من منظمات.
وحول وجود أدلة مادية على دعم قطر للإرهاب، قال قرقاش إن هناك أدلة كثيرة على ذلك من بينها الفدية التي دفعتها إلى جماعات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق لتغطي على دعمها للإرهاب.
وأشار الوزير إلى أن أمير قطر قد وقع في عام 2014 على اتفاق مع دول الخليج وتعهد بالالتزام ببنوده إلا أنه لم ينفذ ولذلك حدث فقدان للثقة.
ورأى قرقاش أن مؤتمر الرياض الأخير كان ناجحا بشكل كامل في مناقشة التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن موقف قطر يعمل على تقويض التفاهم الذي تم التوصل إليه في هذا المؤتمر.
وحول استمرار وجود قطر كعضو في مجلس التعاون الخليجي، أعرب قرقاش عن أمله في أن تبقى الدوحة عضوا بالمجلس، حيث أنه منظمة إقليمية ناجحة ولكن ذلك سيتوقف على رؤية قطر للقضية وهل ستنكر أن هناك مشكلة وتتعامل معها فقط عبر وسائل الإعلام أم ستناقش الأمر وترى أن سياسات الماضي كانت بها مشكلة؟!.
وقال قرقاش إن أمير قطر قد أكد بوضوح في 2014 أنه غير مسئول عما حدث قبل توليه حكم البلاد وأن مسئوليته تقع منذ توليه الحكم ولكن لم يحدث تغييرا، مؤكدا ضرورة إحداث تغيير في سياسة قطر لأن ما يحدث حاليا يقوض الأمن الإقليمي ومحاولات التصدي إلى الإرهاب والتطرف.
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