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دي ميستورا يزور موسكو الخميس لبحث تحريك المفاوضات السورية
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا

دي ميستورا يزور موسكو الخميس لبحث تحريك المفاوضات السورية

2017-06-06 18:15:16

أعلن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيزور موسكو الخميس المقبل لبحث تحريك المفاوضات السورية مع وزير الخارجية سيرجي لافروف.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الثلاثاء عن جاتيلوف قوله إن “هذه الزيارة تجري في إطار اتصالاتنا الدائمة مع المبعوث الخاص لتبادل الآراء حول الوضع الحالي في التسوية السورية ومناقشة الخطوات المحددة بشأن تنشيط عملية المفاوضات السورية”.
وكان ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا قد أعلن الأسبوع الماضي أن دي ميستورا سيصل إلى موسكو هذا الأسبوع لإجراء مشاورات بشأن عملية المفاوضات في أستانا.

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