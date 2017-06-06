قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين إن اجتماع مجلس النقابة الذى عقد اليوم الثلاثاء ناقش أزمة المواقع الإلكترونية “المصرية” المحجوبة.

وأضاف عبد الرحيم - في تصريح اليوم - أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة وعد خلال الاجتماع بحل المشكلة عقب أجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وأوضح أن اجتماع المجلس شهد خلافات حادة بسبب اعتراض بعض الأعضاء على قيام هيئة المكتب بصرف مبالغ مالية لعدد كبير من الزملاء الصحفيين على هيئة إعانات بدون ضوابط أو معايير وبدون موافقة مجلس النقابة حسبما ينص قانون النقابة.

و على صعيد آخر ، أكدت مصادر بنقابة الصحفيين أن إبراهيم أبوكيلة وكيل نقابة الصحفيين اعتذر عن الاستمرار في رئاسة لجنة الحريات.

وأوضحت المصادر أن إبراهيم أبوكيلة تقدم بطلب رسمى إلى نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لتكليف زميل آخر من أعضاء المجلس لتولى اللجنة الحريات ،لافتا إلى أنه طلب التفرغ لمنصبه الأصلي كوكيل للجنة التسويات نظرا لتزايد مشكلات فصل الزملاء في الصحف.