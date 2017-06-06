بحث وزير العمل والإصلاح الإداري السوداني الدكتور أحمد بابكر نهار ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم جان ميشيل ديموند اليوم الثلاثاء كيفية استفادة الخرطوم من الخبرات الأوروبية في التدريب المهني وتوفير فرص عمل للشباب بجانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الوزير السوداني أن هدف التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي هو تأهيل السودان للدخول والمنافسة في سوق العمل ، مؤكداً سعي وزارته لإنشاء مراكز للتدريب المهني في مختلف أنحاء البلاد ، لافتا إلى أن تلك المشروعات ذات عائد ملموس حيث

يملك الفرد مهارات يدخل بها سوق العمل مما يوثر كثيرا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

ومن جانبه ..أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن جملة التدخلات من الاتحاد للسودان بلغت حوالي 250 مليون يورو تنفذ عبر المنظمات الدولية والوطنية ومنظمات الأمم المتحدة ، مقترحا إنشاء معهد للتدريب المهني للمعاقين بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور.