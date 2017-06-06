علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على تقارير حول قطع عدد من الدول العربية العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي عبر تويتر: “خلال رحلتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، كنت اتحدث أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تمويل للأيديولوجية الراديكالية (الإرهاب)، فأشار جميع القادة الحضور إلى قطر… انظروا!”