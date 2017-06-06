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ترامب: تحدثت مع القادة العرب عن "تمويل الإرهاب" فأشاروا إلى قطر
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب: تحدثت مع القادة العرب عن "تمويل الإرهاب" فأشاروا إلى قطر

2017-06-06 18:06:01
أ ش أ

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على تقارير حول قطع عدد من الدول العربية العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي عبر تويتر: “خلال رحلتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، كنت اتحدث أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تمويل للأيديولوجية الراديكالية (الإرهاب)، فأشار جميع القادة الحضور إلى قطر… انظروا!”

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