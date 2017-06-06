قوات سوريا الديمقراطية تدخل حي المشلب شرق مدينة الرقة2017-06-06 18:02:38
أعلنت جماعة “قوات النخبة” السورية، المنضوية تحت لواء “قوات سوريا الديمقراطية” دخولها حي المشلب جنوب شرق مدينة الرقة؛ في إطار العملية الحاسمة لتحريرها من داعش.
ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية للمتحدث الرسمي باسم “قوات النخبة” محمد الشاكر قوله اليوم الثلاثاء، إن قوات النخبة السورية دخلت أول أحياء مدينة الرقة، وهو حي المشلب، انطلاقا من الجهة الشرقية، بإسناد من قوات التحالف الدولي ضد داعش، ودعم لوجستي على الأرض.
وأشار الشاكر إلى أن دخول قوات النخبة السورية إلى حي المشلب يعتبر بداية لعملية تحرير الرقة بالكامل”.
من جانبه، أكد قائد التحالف الدولي ستيفن تاونسند، أن المعركة الحاسمة لتحرير الرقة السورية ستكون “طويلة وصعبة”، لكنها “ستوجه ضربة قاصمة لما يدعيه التنظيم من وجود دولة خلافة حقيقية.
وأوضح تاونسند، في بيان، على خلفية إعلان “قوات سوريا الديمقراطية” إطلاق العملية العسكرية للسيطرة على المدينة، سيغدو من الصعب على داعش إقناع المجندين الجدد بأن الانضمام إليه سيكون رابحا، بعد خسارته عاصمتيه في العراق وسوريا.
وأضاف شهدنا جميعا الهجوم الشنيع في مانشستر ببريطانيا؛ داعش يهدد كل دولنا وليس فقط العراق وسوريا، وهو قد دخل دولنا، هذا لا يمكن أن يستمر، مشددا في الوقت ذاته على أن التحالف قوي وملتزم باستكمال إبادة داعش في العراق وسوريا.
يذكر أن تنظيم داعش انتزع السيطرة على مدينة الرقة من جماعات معارضة عام 2014 واستخدمها كقاعدة للتخطيط لعمليات في الغرب.
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