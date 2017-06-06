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تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الهروب من سجن المستقبل لـ12 يوليو
محاكمة ـ محكمة‎

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الهروب من سجن المستقبل لـ12 يوليو

2017-06-06 18:00:46
أ ش أ

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد بركات تأجيل محاكمة 13 متهما في قضيه الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية إلي جلسه يوم 12 يوليو المقبل للمرافعه.
ويحاكم في القضية 5 متهمين حضوريا و8 غيابيا من بينهم 4 متهمين أعضاء في جماعه أنصار بيت المقدس، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالقتل عمدا مع سبق الإصرار لضابط ومواطن والشروع في قتل 3 من رجال الشرطة واستعراض القوة بالعنف بقصد الترويع واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، هم ضباط وأفراد سجن المستقبل خلال محاولة الهروب التي تمت خلال شهر أكتوبر الماضي وأدت لمصرع ضابط شرطة ومواطن وإصابه أمين شرطه بإصابات خطيرة نتيجة استخدامهم السلاح الناري.
وكانت محكمة جنح الإسماعيلية قد قضت في 24 ديسمبر الماضي بمعاقبة  19 ضابطا وشرطيا من قوة تأمين سجن المستقبل بالحبس لمدد تراوحت ما بين عام وحتى عامين، لاتهامهم بالإهمال في وظائفهم مما تسبب في واقعة هروب 8 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من داخل سجن المستقبل وبرأت المحكمة ثلاثة آخرين من قوة تأمين السجن.

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