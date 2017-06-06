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سفير أمريكا بموسكو: أمريكا تُصر على رحيل الأسد مع البقاء على مرحلة انتقالية في سوريا
سفير الولايات المتحدة الجديد لدى روسيا جون تيفت

سفير أمريكا بموسكو: أمريكا تُصر على رحيل الأسد مع البقاء على مرحلة انتقالية في سوريا

2017-06-06 17:53:06
أ ش أ

أعلن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون تيفت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُصر على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد مع البقاء على مرحلة انتقالية في سوريا.
وقال تيفت - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء : “إن الولايات المتحدة ترى أن إيران تلعب دورا إيجابيا في عملية التسوية في سوريا” ..موضحا أن أحد أهم الأسئلة لدى واشنطن بشأن مناطق تخفيف التصعيد تتمثل في مشاركة ودور إيران بها.
وعن العلاقات الأمريكية الروسية ..قال تيفت : “إن الاتصالات بين العسكريين الأمريكيين والروس حول سوريا ستستمر”، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد مكان ولا موعد عقد اللقاء المقبل بين نائبي وزير الخارجية الأمريكي والروسي وأنه لا يوجد اتفاق لعقد لقاء يجمع الرئيسين بوتين وترامب حتى خلال قمة مجموعة العشرين.

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