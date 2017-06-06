أصدرت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، القرار رقم 979 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحوض النوبارية نمرة 11 قسم سادس الهرميل بناحيه سكران التابعة للوحدة المحلية لقرية الوفائية مركز الدلنجات على مساحة 10 قيراط لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهري عليها.

وأشارت المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن ذلك يأتي بعد موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المعهد، وبناء على محضر معاينة الإدارة الزراعية بالدلنجات (حمايه الأراضي) بشأن قطعة الأرض سالفة الذكر، وكتاب الأزهر الشريف (منطقه البحيرة الأزهرية) المتضمن الموافقة على إقامة المعهد الأزهري المذكور.

كما أصدرت محافظ البحيرة القرار رقم 978 لسنة 2017 بتعديل المساحة الواردة بنص المادة الأولى من القرار رقم 443 لسنة 2017 ، والتي سبق تخصيصها لصالح الأزهر الشريف تبرع أحد المواطنين بحوض الدكتور بناحيه برسيق مركز أبو حمص لإقامة معهد أزهري عليها لتكون على مساحة 13 قيراطا بدلا من 12 قيراط.