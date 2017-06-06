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محكمة عسكرية أردنية تباشر غدًا النظر في قضية إطلاق نار في قاعدة جوية بـ"الجفر"
محاكمة ـ محكمة‎

محكمة عسكرية أردنية تباشر غدًا النظر في قضية إطلاق نار في قاعدة جوية بـ"الجفر"

2017-06-06 17:50:56

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ، اليوم الثلاثاء ، أن محكمة عسكرية مختصة ستباشر غدا الأربعاء النظر في حادث إطلاق النار في قاعدة الملك فيصل الجوية في منطقة “الجفر” جنوبي الأردن التي وقعت العام الماضي وأسفرت عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين.
وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - في بيان لها اليوم - أن المحكمة العسكرية المختصة والمشكلة بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني ستعقد جلستها في مبنى المحاكم العسكرية بعمان برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف.
وأشار البيان إلى أن الجندي الموقوف على ذمة القضية منذ نوفمبر 2016 يواجه جناية القتل العمد الواقع على أكثر من شخص ، حيث وقع الحادث إثر محاولة سيارة مدربين الدخول من بوابة القاعدة.

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