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أوقاف الإسكندرية توزع 1500 "شنطة رمضانية" على الفقراء في قافلة الخير
الاورمان شنطة رمضان الخير مساعدات فقراء مواد غذائية

أوقاف الإسكندرية توزع 1500 "شنطة رمضانية" على الفقراء في قافلة الخير

2017-06-06 18:33:48
أ ش أ

ظمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الثلاثاء قافلة الخير لتوزيع “شنطة رمضان” على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجا والنائية بمختلف مناطق المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك كمساهمة من وزارة الأوقاف لمحدودي الدخل.
وقال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالاسكندرية إنه تم توزيع 1500 شنطة رمضانية عبارة عن سلع غذائية اعطت للاهالي في مناطق وأحياء “وسط والجمرك وغرب” الإسكندرية؛ مشيرا إلى أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا بالقرى والمناطق الفقيرة.
وأوضح أن التوزيع يتم بالتنسيق بين مديرية أوقاف الإسكندرية والمحافظة بمقر المركز الثقافي الإسلامي بمسجد الإمام محمد عبده، مشيرا إلى أنه وجه بعدالة التوزيع على الأسر الأكثر احتياجا وأن التوزيع مستمر يوميا بمختلف أحياء الإسكندرية لحين انتهاء من توزيع 5 آلاف شنطة رمضانية، للمساهمة في التخفيف عن محدودي الدخل.
من جانبهم ، أعرب الأهالي عن سعادتهم باهتمام الدولة بهم متمثلة في وزارة الأوقاف، موجهين الشكر والتقدير لوزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، واهتمامه بالفقراء ومحدودي الدخل، ووقوفه معهم في مواجهة غلاء الأسعار.

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