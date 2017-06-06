قال مسئول حكومي كيني إن أربعة من موظفي الإغاثة قتلوا بعد ارتطام العربة التي كانوا يستقلونها بحقل ألغام قرب معسكر داداب للاجئين في مقاطعة جاريسا الواقعة شرقي البلاد.

وقال محمد صالح المنسق الإقليمي في شمال شرقي البلاد اليوم الثلاثاء إن العربة تابعة لمنظمة “حلول التنمية الإفريقية”.

وأضاف في التصريحات التي نقلتها شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن حقل الألغام الذي يعتقد أنه زرع من قبل متطرفي حركة الشباب يقع في الصومال المجاورة.

وقتل على الأقل 34 شخصا، بينهم 20 من ضباط الشرطة خلال تفجيرات مشابهة في كينيا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.