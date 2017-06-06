المنتخب التونسي يبدأ المرحلة التحضيرية الثانية استعدادا لمقابلة المصريين2017-06-06 17:48:34
بدأ المنتخب التونسي لكرة القدم في المرحلة التحضيرية الثانية استعدادا لمواجهة نظيره المصري يوم الأحد القادم بملعب رادس (الساعة 23) لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2019).
وشارك الـ26 لاعبا الذين وجه لهم المدرب الوطني نبيل معلول الدعوة في اللقاء التدريبي الأولى التي جرت بمدينة الحمامات رغم سوء الظروف المناخية وهطول الأمطار بشدة.
وقد تضمن اللقاء لإزالة الإرهاق حيث خضع اللاعبون إلى جلسات تدليك نظمها الفريق الطبي للمنتخب.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين:
حراس مرمى: معز بن شريفية (الترجي الرياضي) - فاروق بن مصطفى (النادي الافريقي) - رامي الجريدي (النادي الصفاقسي) اللاعبون: ايمن بلعيد (روترهام يونايتد الانجليزي) - صيام بن يوسف (كاين الفرنسي) - زياد بوغطاس (النجم الساحلي) - رامي البدوي (النجم الساحلي) - محمد امين بن عمر (النجم الساحلي) - ماهر بالصغير (النادي البنزرتي)- فخرالدين بن يوسف (الترجي الرياضي) - محمد سليم بن عثمان (لوكوموتيف غورنا البلغاري ) - خليل شمام (الترجي الرياضي) - غيلان الشعلالي (الترجي الرياضي) - شمس الدين الذوادي (الترجي الرياضي) - حمدي الحرباوي (شارل لوروا البلجيكي) - طه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) -كريم العريبي (سيزينا الايطالي) - محمد وائل العربي (سوشو الفرنسي)- علي معلول (الاهلي المصري) - حمزة المثلوثي (النادي الصفاقسي)- ياسين مرياح (النادي الصفاقسي)- ادريس المحيرصي (راد ستار الفرنسي) - يوسف المساكني (لخويا القطري) - نعيم السليتي (ليل الفرنسي) - الفرجاني ساسي (الترجي الرياضي) - اسماعيل ساسي (ليماسول القبرصي).
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