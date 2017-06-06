بدء مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب بين روسيا وصربيا وبيلاروسيا2017-06-06 17:42:40
بدأت روسيا وصربيا وبيلاروسيا اليوم الثلاثاء ، مناورات عسكرية مشتركة تحت شعار “الإخوة السلافية 2017” لمكافحة الإرهاب في قاعدة “بريستسكي” للتدريب العسكري في بيلاروسيا.
وأفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية بأن قائد العمليات الخاصة البيلاروسية الجنرال فاديم دينيسنكو هنأ ممثلي القوات العسكرية من الدول الثلاث المشاركة في المناورات وذلك في الحفل الافتتاحي لبدء فعاليات “الإخوة السلافية”.
وبدوره .. قال نائب القائد الروسي المشرف على المناورات الكولونيل أليكسي سجيبنيف : “إن فرقة عمل متعددة الجنسيات شُكلت لأول مرة في تاريخ مناورات الإخوة السلافية لإجراء تدريبات لمكافحة الإرهاب كجزء من عمليات حفظ السلام”.
ويشارك في هذه المناورات أكثر من 700 شخص من القوات الروسية المحمولة جوا ولواء الهجوم الجوي التابع لقوات العمليات الخاصة البيلاروسية ونحو 50 شخصا من القوات الخاصة الصربية على أن تنتهى هذه المناورات في 15 يونيو الحالي.
-
ننشر أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية - محيط
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 18.07 بنك قناة السويس أقل سعر للبيع: 18.05 البنك الأهلي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع ...Tue, 06 Jun 2017 07:16:52 GMT
-
تأجيل دعوى بطلان اتفاقية «سد النهضة» لـ28 أغسطس
قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى، والتى ...Tue, 06 Jun 2017 10:42:42 GMT
-
«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
-
بعد قطع العلاقات.. قطر تحسم أمر «العمالة المصرية»
أكدت دولة قطر، أنها لم تتخذ أي قرار ضد أبناء الجالية المصرية المقيمين على أراضيها، بعد قرار مصر قطع العلاقات الدبلوماسية معها. تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، ...Tue, 06 Jun 2017 11:51:45 GMT
-
50 بلدا يشاركون في تكريم بوشكين
شارك سكان ما يزيد على 50 بلدا في مشروع “نكرم بوشكين” الدولي الذي نظمته وكالة التعاون الدولي الروسية “روس سوترودنيتشيستفو”. وجاء في بيان صدر عن وكالة التعاون ...Tue, 06 Jun 2017 14:34:51 GMT
-
معرض عن حياة أسطورة الأوبرا الراحلة ماريا كالاس
بعد 40 عاما على وفاتها لا تزال حياة مغنية الأوبرا العظيمة ماريا كالاس الشخصية محط انبهار الجماهير. وفي معرض بالعاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان “ماريا كالاس- ...Tue, 06 Jun 2017 14:34:51 GMT
-
شاهد .. ملكة العقارب تبهر الملايين بعرضها المرعب
أبهرت سيدة تايلندية تدعى “كانشانا كيتكوي” ملايين المشاهدين بعرضها المرعب، الذي تظهر به مغطاة بعشرات العقارب، وتقدمه بأحد متاحف مدينة باتيا التايلندية. ونشرت ...Tue, 06 Jun 2017 14:28:54 GMT
-
فتح التقديم لجائزة "اتصالات لكتاب الطفل"
فتحت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، والتي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها “شركة اتصالات”، الباب لاستقبال الإبداعات في أدب الطفل واليافعين، باللغة ...Tue, 06 Jun 2017 13:58:23 GMT
-
بقرار جمهوري.. ضياء رشوان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء قرارا جمهوريا بتعيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات. وجدير بالذكر أن ضياء رشوان من مواليد ...Tue, 06 Jun 2017 13:43:02 GMT