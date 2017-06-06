بدأت روسيا وصربيا وبيلاروسيا اليوم الثلاثاء ، مناورات عسكرية مشتركة تحت شعار “الإخوة السلافية 2017” لمكافحة الإرهاب في قاعدة “بريستسكي” للتدريب العسكري في بيلاروسيا.

وأفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية بأن قائد العمليات الخاصة البيلاروسية الجنرال فاديم دينيسنكو هنأ ممثلي القوات العسكرية من الدول الثلاث المشاركة في المناورات وذلك في الحفل الافتتاحي لبدء فعاليات “الإخوة السلافية”.

وبدوره .. قال نائب القائد الروسي المشرف على المناورات الكولونيل أليكسي سجيبنيف : “إن فرقة عمل متعددة الجنسيات شُكلت لأول مرة في تاريخ مناورات الإخوة السلافية لإجراء تدريبات لمكافحة الإرهاب كجزء من عمليات حفظ السلام”.

ويشارك في هذه المناورات أكثر من 700 شخص من القوات الروسية المحمولة جوا ولواء الهجوم الجوي التابع لقوات العمليات الخاصة البيلاروسية ونحو 50 شخصا من القوات الخاصة الصربية على أن تنتهى هذه المناورات في 15 يونيو الحالي.