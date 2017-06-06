 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 05:58 مساءً
روابط سريعة
بدء مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب بين روسيا وصربيا وبيلاروسيا
مناورات السعودية‎

بدء مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب بين روسيا وصربيا وبيلاروسيا

2017-06-06 17:42:40
أ ش أ

بدأت روسيا وصربيا وبيلاروسيا اليوم الثلاثاء ، مناورات عسكرية مشتركة تحت شعار “الإخوة السلافية 2017” لمكافحة الإرهاب في قاعدة “بريستسكي” للتدريب العسكري في بيلاروسيا.
وأفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية بأن قائد العمليات الخاصة البيلاروسية الجنرال فاديم دينيسنكو هنأ ممثلي القوات العسكرية من الدول الثلاث المشاركة في المناورات وذلك في الحفل الافتتاحي لبدء فعاليات “الإخوة السلافية”.
وبدوره .. قال نائب القائد الروسي المشرف على المناورات الكولونيل أليكسي سجيبنيف : “إن فرقة عمل متعددة الجنسيات شُكلت لأول مرة في تاريخ مناورات الإخوة السلافية لإجراء تدريبات لمكافحة الإرهاب كجزء من عمليات حفظ السلام”.
ويشارك في هذه المناورات أكثر من 700 شخص من القوات الروسية المحمولة جوا ولواء الهجوم الجوي التابع لقوات العمليات الخاصة البيلاروسية ونحو 50 شخصا من القوات الخاصة الصربية على أن تنتهى هذه المناورات في 15 يونيو الحالي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3