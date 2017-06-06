أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن لأكثر من 700 حالة منذ الـ 27 من أبريل الماضي .

وقالت المنظمة - في حسابها الرسمي لمكتبها باليمن على موقع التواصل الإجتماعي تويتر- “إنها رصدت أكثر من 9 آلاف حالة يشتبه إصابتها بالوباء .. داعية إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الحد من تفشي هذا المرض ؛ وفقا لما أوردته قناة “الحرة” الأمريكية.”

يشار إلى أنه قد بدأ تفشى وباء الكوليرا في شهر أكتوبر لعام 2016 ، وتزايد حتى ديسمبر الماضي ، ثم تراجع لكن دون السيطرة الكاملة عليه ، وبدأت زيادة جديدة فى حالات الإصابة فى أبريل الماضي .

وتعصف باليمن حرب أهلية مستمرة منذ عامين ، حيث يحتاج 19 مليونا من سكانه البالغ عددهم 28 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية وكثير منهم على شفا المجاعة ، في حين تعمل أقل من نصف المنشآت الصحية فى البلاد بكامل طاقتها.