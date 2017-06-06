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الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة الوفيات بوباء الكوليرا إلى 728 حالة في اليمن
الكوليرا في هايتي

الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة الوفيات بوباء الكوليرا إلى 728 حالة في اليمن

2017-06-06 17:39:08
أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن لأكثر من 700 حالة منذ الـ 27 من أبريل الماضي .
وقالت المنظمة - في حسابها الرسمي لمكتبها باليمن على موقع التواصل الإجتماعي تويتر- “إنها رصدت أكثر من 9 آلاف حالة يشتبه إصابتها بالوباء .. داعية إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الحد من تفشي هذا المرض ؛ وفقا لما أوردته قناة “الحرة” الأمريكية.”
يشار إلى أنه قد بدأ تفشى وباء الكوليرا في شهر أكتوبر لعام 2016 ، وتزايد حتى ديسمبر الماضي ، ثم تراجع لكن دون السيطرة الكاملة عليه ، وبدأت زيادة جديدة فى حالات الإصابة فى أبريل الماضي .
وتعصف باليمن حرب أهلية مستمرة منذ عامين ، حيث يحتاج 19 مليونا من سكانه البالغ عددهم 28 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية وكثير منهم على شفا المجاعة ، في حين تعمل أقل من نصف المنشآت الصحية فى البلاد بكامل طاقتها.

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