رسميًا.. "الصحفيين" تعتمد نتيجة قيد "تحت التمرين"2017-06-06 17:31:50
اعتمد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، نتيجة قيد لجنة “تحت التمرين”، وذلك خلال إجتماع المجلس الذي عقد منذ قليل.
وكانت لجنة القيد قد انعقدت لقبول دفعة من الصحفيين الجدد، برئاسة خالد ميري، وكيل أول النقابة، وعضوية كل من إبراهيم أبوكيلة، رئيس لجنة التسويات، وأبوالسعود محمد، الأمين العام المساعد.
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