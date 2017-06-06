ورق عنب باللحمة المفرومة للشيف سالى فؤاد

المقادير

نصف كيلو ورق عنب، حبتين طماطم مقطعة شرائح للأرضية ،

الحشوة

ربع كيلو لحمة مفرومة قليل الدسم‎، نصف كوب أرز مغسول و منقوع في ماء دافئة لمدة ساعة،‏ طماطم‎ ‎مفرومة ، 2 بصل حجم وسط مفروم ، حزمة بقدونس مفرومة، حزمة شبت مفرومة، حزمة كزبرة مفرومة ، ربع كوب عصير ليمون طازج، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ، ملح، فلفل أسود ، بهارات لحم

طريقة التحضير

* يغلى اوراق العنب في ماء على نار عالية لمدة دقيقة كاملة قبل أن ترفعيها عن النار و ‏تصفيها ضعي الاوراق تحت الماء البارد ثم صفيها ثانية و ضعيها جانبا.‏ ‎‎

طريقة تحضير الحشوة

* تخلط كل مقادير الحشوة

* يحشى ورق العنب

* إسكبي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في قدر عميقة و رصي شرائح الطماطم في القاع، ثم ضعي أوراق العنب الملفوفة فوق بعضها لتشكل طبقات.

* اغمري القدر بالماء ودعي الماء يرتفع عن الطبقة العلوية ب 1 سم غطي القدر و ضعيه ‏على نار متوسطة لمدة ساعة و نصف ثم أضيفي عصير الليمون الحامض قبل رفعه عن ‏النار.‏