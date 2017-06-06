أسعار الذهب تواصل ارتفاعها فى الأسواق المحلية والعالمية خلال التعاملات2017-06-06 17:29:57
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتقترب من تحقيق مستويات تاريخية لها مدعومة بارتفاعه فى السوق العالمية والتى ارتفعت فيه إلى أعلى مستوى في قرابة السبعة أسابيع، مستفيدة من إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر النفيس كملاذ آمن مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط عقب إعلان 6 دول عربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فضلا عن ترقب المستثمرين للانتخابات العامة البريطانية المقرر إجراؤها بعد غد الخميس،
وشهادة “جيمس كومي” المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في اليوم ذاته.
قال إيهاب واصف عضو مجلس ادارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 7 جنيهات مقارنة بتعاملات الأمس ليسجل عيار( 21 ) 650 جنيها، وسجل عيار (18) 15ر557 جنيه، وعيار (24) سجل 85ر743 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب 5200 جنيه .
وعالميا سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1296.40 دولار للأوقية خلال تعاملات اليوم، وهو أعلى مستوى لها منذ 17 أبريل الماضي، قبل أن تستقر عند 1295.49 دولار، مرتفعة بواقع 12.70 دولار، أو ما يوازي 1.01%.
وارتفعت العقود الآجلة للفضة بواقع 0.051 سنت، أو ما يوازي 0.26%، لتصل إلى 17.63 دولار للأوقية، بعد أن سجلت خلال التعاملات المسائية 17.67 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 أبريل الماضي.
ويتابع المستثمرون تطورات الموقف في الشرق الأوسط بعد أن أعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واتخاذ إجراءات ضد الدوحة على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب وإيواء قيادات وعناصر جماعات إرهابية والتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلا عن تأييدها للسياسات الإيرانية بالمخالفة للموقف العربي.
كما يترقب المستثمرون جلسة الاستماع التي سيعقدها الكونجرس الأمريكي بعد غد الخميس لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي للتعرف عما إذا كان تعرض لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف التحقيقات مع مستشار الأمن القومي السابق مايك فلين بشأن ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وينتظر المستثمرون أيضا الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأوروبي بعد غد الخميس، والذي سيعيد فيه البنك النظر لسياساته المالية للفترة المقبلة.
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