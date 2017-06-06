علنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء أن المنفذ الثالث للهجوم على جسر لندن هو إيطالي من أصل مغربي ويدعى يوسف زغبة ويبلغ من العمر 22 عاما.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الشرطة البريطانية قولها إن المهاجمين الآخرين هما خورام شاه زاد بات (27 عاما) وهو مواطن بريطاني مولود في باكستان ورشيد رضوان (30 عاما) ويقال إنه من أصول مغربية وليبية.

وكان الرجال الثلاثة قد قاموا بدهس المارة بسيارة فان على جسر لندن مساء يوم “السبت” الماضي قبل أن يركضوا وسط منطقة سوق “بورو” في لندن المزدحمة ويطعنوا المارة.