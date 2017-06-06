 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 05:54 مساءً
روابط سريعة
الشرطة البريطانية تعلن هوية المنفذ الثالث للهجوم على جسر لندن
الشرطة البريطانية ‎

الشرطة البريطانية تعلن هوية المنفذ الثالث للهجوم على جسر لندن

2017-06-06 17:21:32
أ ش أ

علنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء أن المنفذ الثالث للهجوم على جسر لندن هو إيطالي من أصل مغربي ويدعى يوسف زغبة ويبلغ من العمر 22 عاما.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الشرطة البريطانية قولها إن المهاجمين الآخرين هما خورام شاه زاد بات (27 عاما) وهو مواطن بريطاني مولود في باكستان ورشيد رضوان (30 عاما) ويقال إنه من أصول مغربية وليبية.
وكان الرجال الثلاثة قد قاموا بدهس المارة بسيارة فان على جسر لندن مساء يوم “السبت” الماضي قبل أن يركضوا وسط منطقة سوق “بورو” في لندن المزدحمة ويطعنوا المارة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3