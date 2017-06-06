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208 ملايين و163 ألف دولار إيرادات صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال 5 أشهر
صادرات زراعية

208 ملايين و163 ألف دولار إيرادات صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال 5 أشهر

2017-06-06 16:58:51
أ ش أ

حققت صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الحالي إيرادات بلغت جملتها 208 ملايين و163 ألف دولار نتيجة تصدير مليون و345 ألفا و767 طنا لعدد من الدول العربية والأوروبية.
وقال المهندس فتحي محروس مدير إدارة التسويق بمديرية زراعه الإسماعيلية - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن إيرادات شهر مايو الماضي بلغت 49 مليونا و400 ألف دولار نتيجة تصدير 603 آلاف و175 طنا من بينها 186 ألفا و459 طنا من الفاكهة تم تصديرها بقيمه 29 مليونا و400 ألف دولار .

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