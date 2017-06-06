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مدير الكرة بالزمالك ينفي رغبة إيناسيو في الاستغناء عن أيمن حفني
البرتغالي أوجستو إيناسيو

مدير الكرة بالزمالك ينفي رغبة إيناسيو في الاستغناء عن أيمن حفني

2017-06-06 16:48:37
أ ش أ

نفى خالد جلال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد عن طلب البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق، الاستغناء عن أيمن حفني صانع ألعاب الفريق بعد نهاية الموسم الجاري، مؤكدا أنه أمر ليس له أي أساس من الصحة.
وأوضح خالد جلال -في تصريح اليوم الثلاثاء- أن غياب أيمن حفني عن مباريات الفريق الماضية جاء بسبب الإصابة في العضلة الضامة، حيث سيعود اللاعب للمشاركة في المباريات بعد فترة التوقف الجارية، مشيرا إلى أنه استفسر من إيناسيو عن حقيقة غضبه من حفني، ولكنه أكد أنه يعلم إصابة اللاعب، وشاهد التقارير الطبية التي تؤكد ذلك، ولا يوجد أي خلافات مع أي لاعب بالفريق.
واختتم مدير الكرة في الزمالك، أن المدير الفني لم يبلغ مجلس إدارة النادي برغبته في الاستغناء عن أي لاعب في الموسم المقبل، مؤكدا أن كل تركيزه مع الفريق في المباريات القادمة في المسابقات المختلفة التي يقودها الفريق.

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