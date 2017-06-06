 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 06:05 مساءً
روابط سريعة
ترامب: الإجراءات ضد قطر قد تكون بداية نهاية رعب الإرهاب
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

ترامب: الإجراءات ضد قطر قد تكون بداية نهاية رعب الإرهاب

2017-06-06 16:40:56
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر قد تكون بداية النهاية للرعب الذي يمثله الإرهاب .
وقال ترامب ـ في تغريدة له حسبما أفادت قناة ( الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء ـ إنه أكد لشركاء الولايات المتحدة خلال رحلته إلى الشرق الأوسط على ضرورة إيقاف تمويل “الإيديولوجيا المتطرفة”.
وأضاف ” أنه من الجيد أن نرى نتائج سريعة لزيارتي إلى السعودية ومشاركتي بقمة الرياض”، مشيرا إلى أن قادة قمة الرياض أكدوا لي أنهم سيتخذون إجراءات بشأن تمويل الإرهاب والجميع أشار إلى قطر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3