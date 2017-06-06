قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر قد تكون بداية النهاية للرعب الذي يمثله الإرهاب .

وقال ترامب ـ في تغريدة له حسبما أفادت قناة ( الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء ـ إنه أكد لشركاء الولايات المتحدة خلال رحلته إلى الشرق الأوسط على ضرورة إيقاف تمويل “الإيديولوجيا المتطرفة”.

وأضاف ” أنه من الجيد أن نرى نتائج سريعة لزيارتي إلى السعودية ومشاركتي بقمة الرياض”، مشيرا إلى أن قادة قمة الرياض أكدوا لي أنهم سيتخذون إجراءات بشأن تمويل الإرهاب والجميع أشار إلى قطر.