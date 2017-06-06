أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال اليوم الثلاثاء أن فرنسا وشركاءها في التحالف الدولي ضد داعش يولون أعلى اهتمام لحماية المدنيين، مؤكدا ما يمثله هذا الأمر من أولوية في العمليات التي ينفذها التحالف في سوريا والعراق.

جاء ذلك في تصريح اليوم الثلاثاء، ردا على سوْال حول تزايد عدد القتلى من المدنيين خلال الأسابيع الأخيرة جراء ضربات التحالف الدولي على معاقل التنطيم الإرهابي.

وقال المتحدث “نأسف لسقوط ضحايا مدنيين في هذه العمليات.. وفي كل مرة يكون ذلك ضروريا يتم التحقيق سريعا في الأمر للكشف عن الملابسات بشكل كامل”.

وحول دور قوات “سوريا الديمقراطية” في إدارة الرقة مستقبلا، أكد المتحدث على الدور الحاسم لهذه القوات لتحرير الرقة التي تمثل أولوية استراتيجية لفرنسا.

وأضاف أن إدارة المناطق المحررة من قبضة داعش يجب أن يتم بشكل متعدد ويلبي تطلعات السكان المحليين، وأن هذا هو الشرط لإحلال الاستقرار على نحو دائم في هذه الأراضي وغدا في سوريا.