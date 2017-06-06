أقام وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، حفل تقديم كتاب مدرسي عن التاريخ العسكري الروسي.

وعلى هامش مهرجان “الساحة الحمراء” للكتب الذي يقام حاليا في موسكو، قال ميدينسكي في حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي” الروسية إن “هذا كتاب مدرسي جيد، وكان لي شرف كبير أن أطرح فكرته وأحرره”.

وأَضاف - بحسب روسيا اليوم - قائلا إن “وزارة الثقافة تنصح المدارس باستخدام الكتاب كمرجع للمطالعة الإضافية والدراسة العميقة في المدرسة الثانوية، بدءا من السنة السادسة وانتهاء بالسنة الحادية عشرة”.

واستطرد قائلا: “المطلوب من أي كتاب مدرسي في التاريخ، ألا يقل إثارة عن الكتاب الأدبي”. وأوضح أن الكتاب الجديد يروي قصص تاريخ روسيا وأمجادها العسكرية.

يذكر أن وزير الثقافة فلاديمير ميدينسكي كان قد أعلن العام 2015 أن الكتب المدرسية في موضوع التاريخ، يجب أن تأخذ مصالح الدولة الروسية بالحسبان.