شارك سكان ما يزيد على 50 بلدا في مشروع “نكرم بوشكين” الدولي الذي نظمته وكالة التعاون الدولي الروسية “روس سوترودنيتشيستفو”.

وجاء في بيان صدر عن وكالة التعاون الدولي أنها طرحت المشروع عشية الاحتفال بعيد اللغة الروسية، الذي يصادف عيد ميلاد الشاعر الروسي العظيم، ألكسندر بوشكين، يوم 6 يونيو.

وقد انضم سكان ما يزيد عن 50 بلدا إلى هذا المشروع، حيث سجلوا فيديوهات يقرأون فيها أشعار بوشكين باللغة الروسية، وقاموا بنشر المقاطع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان - بحسب روسيا اليوم -: “شاهدنا مسرحيات وفنانين حقيقيين قدموا قصائد الشاعر العظيم، واقتنعنا بأن بوشكين قادر على إلهام البشر ليبدعوا”.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الوكالة فإن أكثر القصائد شعبية لدى عشاق بوشكين هي قصيدة “لوكوموريه” (على شاطئ البحر)، التي سجلها الصغار والكبار في كل من تركيا واليابان وأستراليا وأوزبكستان والصين.

وقالت الوكالة إن كمية الفيديوهات والأصداء الإيجابية تدل على الاهتمام العالمي بالمشروع والأدب الروسي واللغة الروسية بشكل عام.