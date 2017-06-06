فضل الروس والناطقون باللغة الروسية خارج روسيا مؤلفات ألكسندر بوشكين وليف تولستوي وميخائيل ليرمونتوف وفيدور دوستويفسكي على أدباء آخرين.

أعلن ذلك العضو في اتحاد الكتاب الروسي والسكرتير للشؤون الدولية في الجمعية الدولية لاتحادات الأدباء (فلاديمير تورين) في ندوة الطاولة المستديرة التي عقدت على هامش مهرجان الكتب “الساحة الحمراء” في موسكو.

وقال الكاتب:” إن ألكسندر بوشكين يعد أكثر الأدباء الكلاسيكيين الروس شعبية من بين الروس وأبناء الوطن الروسي والناطقين باللغة الروسية خارج روسيا حيث ذكره 42% من أبناء روسيا و38% خارجها. وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجراه معهد استطلاع الرأي العام الروسي.

ووفقا لروسيا اليوم ، يأتي بعده ليف تولستوي ( 27% من أبناء روسيا و35% خارجها) وميخائيل ليرمونتوف ( 20% من أبناء روسيا و18% خارجها) ، وفيودور دوستويفسكي (16% من أبناء روسيا و 22% خارجها).

وبين الأدباء الروس الآخرين ذكر المشاركون في استطلاع الرأي سيرغي يسينين (15%) في روسيا وأنطون تشيخوف (19%) من بين الأجانب الناطقين باللغة الروسية.

وقال فلاديمير تورين إن “للعالم موقفا محترما من مؤلفات الأدباء الروس الكلاسيكيين . وعلينا أن نفتخر بهذا الأمر”.

يذكر أن استطلاع الرأي العام في داخل روسيا وخارجها الذي شارك فيه 1800 شخص أجراه معهد استطلاع الرأي العام الروسي في الفترة ما بين 11 و13 مايو الماضي