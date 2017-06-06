واصل المجلس القومي للمرأة مبادرته في محافظة جنوب سيناء بعنوان “جنوب سيناء خالية من الزواج القبلي” في إطار المبادرات التي أطلقها المجلس بالمحافظات في عام المرأة المصرية 2017.

وصرحت منى سالم عوده مقررة الفرع بأن فرع المجلس قد قام بتوثيق 150 حالة زواج قبلي حتى الآن بالتعاون مع المحافظة في خمس مدن من أصل 8 مدن بالمحافظة، وتم تسليم عقود الزواج للحالات.

وأضافت أن فكرة المبادرة جاءت من خلال ما لاحظه الفرع خلال الندوات واللقاءات والتي يعقدها للسيدات بالمحافظة بأن هناك عددا كبيرا من السيدات ليس لديهن شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومي وانتشار الزواج القبلي والعرفي ، مما تسبب لهن العديد من المشاكل والتي تمثل في عدم استطاعة الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة لإثبات حقوقهن في حالة الطلاق أو الحصول على معاش تكافل وكرامة .

وأشارت إلى أن الفرع يسعى أن تكون جنوب سيناء خلال عام 2017 خالية من حالات الزواج القبلي والعرفي، وساقطات القيد، ومساعدة جميع السيدات بالمحافظة في الحصول على بطاقات الرقم القومي.