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عودة 373 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
معبر السلوم
معبر السلوم

عودة 373 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

2017-06-06 16:01:46
وكالات

صرح مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري بأن 373 مصريا عادوا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح مدير الأمن في تصريح اليوم الثلاثاء، أن المنفذ استقبل 373 مصريا (309 وصول شرعي، و64 غير شرعي)، مشيرا إلي أنه تم إنهاء إجراءات سفر 478 شخصا (280 مصريا، و198 ليبيا)، مؤكدا سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.
وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 96 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، فضلا عن إنهاء إجراءات وصول 132 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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