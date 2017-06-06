فتح التقديم لجائزة "اتصالات لكتاب الطفل"2017-06-06 15:56:54
فتحت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، والتي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها “شركة اتصالات”، الباب لاستقبال الإبداعات في أدب الطفل واليافعين، باللغة العربية من جميع أنحاء العالم، من قبل صناع الأدب من ناشرين ومؤلفين ورسامين ومطورين للتطبيقات التفاعلية.
ويتنافس المبدعون خلال النسخة التاسعة من الجائزة ضمن 6 فئات، حتى نهاية أغسطس المقبل، للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون ومئتي ألف درهم إماراتي، والتي ستمنح للفائزين خلال حفل افتتاح الدورة 36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وتتضمن “جائزة اتصالات لكتاب الطفل”، فئة “كتاب العام للطفل”، وقيمتها 300 ألف درهم، يتم توزيعها بالتساوي على الناشر والمؤلف والرسام، وفئة “كتاب العام لليافعين”، وقيمتها 200 ألف درهم، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، وفئة “أفضل نص”، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة “أفضل رسوم”، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة “أفضل إخراج” وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة “أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب” بقيمة 100 ألف درهم، فضلاً عن تخصيص الجائزة لـ300 ألف درهم لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في الكتابة، والرسم، ضمن برنامج “ورشة” التابع للجائزة.
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