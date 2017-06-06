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المجلس الأمريكى للبحوث يقدم منحا لحفظ التراث
اثار غارقة

المجلس الأمريكى للبحوث يقدم منحا لحفظ التراث

2017-06-06 15:54:59
محيط - سميرة سليمان

يعلن المجلس الأمريكي للبحوث CAORC عن إطلاق مبادرة لحفظ التراث الثقافي J.M Kaplan Fund Responsive Preservation Initiative for Cultural Heritage Resourses لتقديم منح مشروعات بقيمة 8,500 دولار أمريكي في البحوث في مجالات: ترميم الآثار، صيانة المواقع الاثرية، والتوثيق بالإضافة الى استراتيجيات العرض والادارة.

يتم التقديم بإرسال مقترح فيما لا يزيد عن 2500 كلمة يتضمن اهمية المشروع وبيان مدى الحاجه للتدخل العاجل سواء بالترميم اوالتوثيق او خلافه بالإضافة الى خطة العمل المقترحة التي تتضمن خطوات العمل والمواد المستخدمة، تستقبل الأوراق حتى أغسطس 2017 .

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