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شاهد .. ملكة العقارب تبهر الملايين بعرضها المرعب
ملكة العقارب

شاهد .. ملكة العقارب تبهر الملايين بعرضها المرعب

2017-06-06 16:25:26

أبهرت سيدة تايلندية تدعى “كانشانا كيتكوي” ملايين المشاهدين بعرضها المرعب، الذي تظهر به مغطاة بعشرات العقارب، وتقدمه بأحد متاحف مدينة باتيا التايلندية.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات للتايلندية التي لقبت بملكة العقارب، وهي مغطاة تماما بالعقارب على وجهها وذراعيها.

وقالت الصحيفة إن “كانشانا” حطمت العديد من الأرقام القياسية في عرضها الخطير، بعد أن نجحت في إبقاء عقرب حي بفمها المغلق لأكثر من 3 دقائق.

كما أنها صاحبة رقم قياسي آخر جديد كليا، حققته بتمكنها من قضاء 33 يوم في مكعب من الزجاج تبلغ مساحته 12 متر مع 5000 عقرب حي  .

ملكة العقارب

ملكة العقارب

ملكة العقارب

ملكة العقارب

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