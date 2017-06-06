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مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطعة أرض لمقر «الشهر العقاري» بالزقازيق
اللواء خالد سعيد - محافظ الشرقية
اللواء خالد سعيد - محافظ الشرقية

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطعة أرض لمقر «الشهر العقاري» بالزقازيق

2017-06-06 15:53:44
وكالات

أعلن محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد إن مجلس الوزراء وافق برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بالمحافظة لإنشاء مقر للشهر العقاري بالزقازيق.
وأوضح المحافظ في تصريح اليوم الثلاثاء، أن قطعة الأرض المخصصة مساحتها 75 مترا مربعا كائنة بشارع فاروق بحي النحال بالزقازيق وسيقام عليها مقر للشهر العقاري لخدمة الأهالي.
وأشار إلى أن تلك الموافقة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، مشددا على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح وزارة العدل وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

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