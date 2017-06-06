"فلسطين حكاية ولون" معرض متنقل لـ 90 فنانا عالميا2017-06-06 15:52:31
تواترت المشاهد والبيوت والساحات من شتى أنحاء الأراضي الفلسطينية وتجسدت فوق الجدران في معرض متنقل أبدع لوحاته أكثر من 90 فنانا عربيا وأجنبيا أعادوا بناء صورة فلسطين في الأذهان واستدعوا حكاياتها من الذاكرة البصرية.
وفي كلية الفنون الجميلة بجامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس حط رحال معرض (فلسطين حكاية ولون) يوم الأحد في نسخته الخامسة بعد أن تنقل في عدة عواصم عربية وأجنبية.
المعرض تنظمه جمعية المرسم الجوال الأردنية بالاشتراك مع المرسم الفلسطيني الجوال الذي تأسس حديثا.
بدأ مشوار المعرض في الأردن بمشاركة 38 فنانا تشكيليا قبل أن ينتقل إلى تركيا ثم البوسنة ثم تركيا مرة أخرى وصولا إلى الأراضي الفلسطينية مصدر وحي الفنانين المشاركين.
وقال الفنان التشكيلي رائد عواد من المرسم الفلسطيني الجوال “المعرض الأول كان في عمان وبعد ذلك نظمت معارض في تركيا والبوسنة واليوم المعرض يقام في فلسطين”.
وأضاف “ستكون هناك معارض في الفترة القادمة وستكون هناك لوحات أخرى، ففي كل معرض يتم تجديد اللوحات سواء كان لفنانين جدد أو لوحات جديدة للفنانين المشاركين في المعارض السابقة”.
وجاء في كتيب عن المعرض وزع بالافتتاح “لأنها فلسطين تستحق منا رسم حكايتها واستذكار ماضيها وعيش حاضرها واستشراف مستقبلها”.
ويضيف الكتيب “نرسم لها لما للفن التشكيلي من أهمية بالغة في إيصال الفكرة والمعلومة بأسلوب بسيط ولما له من حضور وتواجد إنساني في العالم أجمع ولكونه أداة من أدوات التعريف بالحق وتوضيح الحقائق بأسلوب ولغة يتعارف عليها كل سكان الأرض بكافة لغاتهم”.
وقالت الفنانة التشكيلية وصال زيدان من جمعية المرسم الجوال الأردنية “يشارك معنا في معرض اليوم 93 فنانا من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والسعودية والإمارات وتونس والكويت إضافة إلى فنانين عرب يعيشون في أمريكا وألمانيا وروسيا إضافة إلى الفنانين الفلسطينيين”.
وأضافت لرويترز “المجال مفتوح لأي فنان يريد أن يرسم عن فلسطين للمشاركة معنا في هذا المعرض الجوال الذي سيعرض لاحقا في تونس والكويت ولندن”.
ويتنقل زائر المعرض الذي يستمر أربعة أيام بين عشرات اللوحات التي تشكل في مجموعها الحكاية الفلسطينية من قصة اللجوء البارزة في مفاتيح المنازل إلى سحر الطبيعة وكذلك الفن المعماري والزي الفلسطيني والصناعات التقليدية.
وقال الفنان التشكيلي الفلسطيني عارف ذوابة المشارك في المعرض لرويترز “هذه تظاهرة ثقافية فيها تنوع وثراء وأساليب مختلفة تعود على جميع المشاركين فيه”.
وأضاف “المعرض يقدم هذا الوجه الجميل لفلسطين وكل لوحة فيه هي انعكاس لشخصية الفنان”.
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