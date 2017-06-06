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بقرار جمهوري.. ضياء رشوان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات
ضياء رشوان
ضياء رشوان

بقرار جمهوري.. ضياء رشوان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات

2017-06-06 15:43:07
وكالات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء قرارا جمهوريا بتعيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات.
وجدير بالذكر أن ضياء رشوان من مواليد مركز “ارمنت” بمحافظة قنا عام 1960، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1981 وحصل على ماجستير في مجال التاريخ السياسي من جامعة السوروبون عام 1985 وعمل كباحث بالعديد من المراكز.
وقد شغل رشوان منصب نقيب الصحفيين في الفترة ما بين 2013 حتى 2015، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

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