10 أيام وتنتهي رجاء الجداوي من "حلاوة الدنيا"2017-06-06 15:10:19
تستكمل الفنانة رجاء الجداوي تصوير مشاهدها بمسلسل “حلاوة الدنيا” ويتبقى لها فيه 10 أيام تصوير، ومسلسل “ريح المدام” ويتبقى لها أسبوعان وهما المعروضان ضمن المارثون الدرامي الرمضاني الحالي.
وقالت رجاء الجداوي - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها تصور مشاهدها ببعض الديكورات الخارجية مثل فنادق ومطاعم وشوارع، لافتة إلى أنها سعيدة بصفة خاصة في تجربتها ب”حلاوة الدنيا” لأنه يأتى في سياق الدراما الاجتماعية الرومانسية، في حين “ريح المدام” هو عمل كوميدي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
مسلسل “حلاوة الدنيا” بطولة هند صبرى وأنوشكا، حنان مطاوع، هانى عادل، مصطفى فهمى، نهى عابدين، ورجاء الجداوي، تأليف سما أحمد وإنجي القاسم تحت إشراف السيناريست تامر حبيب، وإخراج حسين المنباوي.
أما مسلسل “ريح المدام”، بطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى ومى عمر ورجاء الجداوى، وضيوف شرف الشحات مبروك، وعباس أبو الحسن، تأليف تامر إبراهيم وولاء شريف، وإخراج كريم العدل.
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