استئناف تصوير "شنطة حمزة" بعد عيد الفطر2017-06-06 15:05:27
يواصل النجم حمادة هلال تصوير دوره في مسلسل “طاقة القدر” الذي يعرض حصريا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة.
ويتواجد حمادة يوميا في مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير مجموعة من مشاهده، ومن المقرر أن ينهي تصوير دوره بالكامل بعد 4 أيام فقط، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
“طاقة القدر” يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم يسرا اللوزى، سهر الصايغ، إيهاب فهمى، نرمين زعزع، مى القاضى، إدوارد، حجاج عبد العظيم، حنان سليمان، حنان يوسف، إلهام عبد البديع، ناصر سيف، جميل برسوم، وحمادة بركات، تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد مصطفى.
على جانب آخر، أكد حمادة أنه من المقرر أن يستأنف تصوير دوره في فيلم “شنطة حمزة” بعد أجازة عيد الفطر المبارك، لكي يكون الفيلم جاهزا للعرض في موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد عدة تأجيلات كانت سبب انشغال حمادة هلال في تصوير “طاقة القدر”.
“شنطة حمزة” يشارك فيه كل من يسرا اللوزى، وأحمد فتحى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية الطرابلسى، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج أكرم فاروق، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى.
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