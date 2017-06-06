تستقبل وكالة الغوري مساء اليوم الثلاثاء أولى فعاليات ليالي رمضان التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور رئيس القطاع تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

وقالت الدكتورة سلوى الشربيني رئيس الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني، إن الفعاليات ستقام في الأماكن المخصصة للإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني في وكالة الغوري، ابتداء من اليوم وتستمر حتى 25 رمضان تحت شعار “ليالي رمضان في وكالة الغوري”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وأوضحت أن الفعاليات ستتنوع بين ورش عمل فنية للأطفال في الرسم والتلوين والنحت بالصلصال تقيمها الإدارة العامة للمراسم التابعة للإدارة المركزية،بالإضافة لمعرض فن تشكيلي لفناني مراسم وكالة الغوري،وأيضا ورش عمل حية في مجال الحرف التقليدية والتراثية مثل المشغولات الجلدية وأزياء تراثية وأويما ورسم على الزجاج ونسيج ورسم زيتي.

وتشمل الفعاليات معرضا لمنتجات مراكز الإنتاج الفني (مركز البحوث التراثية،مركز الفن والحياة ودار النسجيات المرسمة)،ما بين مشغولات جلدية ومعلقات نسجية وأزياء تراثية وأطباق وأباريق نحاسية وأعمال زجاجية وفن الشفتشي وأعمال خشبية،وعرض منتجات الحرف التراثية لقرية حسن فتحي التابعة للإدارة العامة للمراسم.

ولفتت سلوى إلى أن احتفالات رمضان هذا العام ستشهد زخما من الفعاليات والورش خاصة ورش الأطفال وسيتم إقامة معرض خاص بهم في نهاية الورشة،موضحة أن هذه الفعاليات تساهم في تعريف الأجيال الجديدة والجمهور بأهمية الحرف اليدوية والتراثية