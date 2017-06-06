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الكرملين: نوايا الغرب غير الودية تجاه روسيا علنية
قصر الكرملين

الكرملين: نوايا الغرب غير الودية تجاه روسيا علنية

2017-06-06 14:54:07
أ ش أ

صرح المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الكرملين يري العديد من المظاهر والنوايا غير الودية من قبل الدول الأجنبية تجاه روسيا ويرى محاولات التدخل في شئونها الداخلية، مؤكدا اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا الأمر.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء “نحن نرى الكثير من المظاهر العدائية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، والأمر لا يتعلق فقط بواشنطن وليس فقط في التصريحات غير الودية”.

وأضاف “أن المسألة تكمن في تلك السياسة التي يقودها (الناتو) والعديد من الدول التي لا تكف عن التدخل في الشئون الداخلية لروسيا، موضحا أن هذه ليست ميول جديدة، وأن موسكو تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المظاهر غير الودية”.

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