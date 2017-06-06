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148 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الاقصى ‎

148 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا يقتحمون المسجد الأقصى

2017-06-06 14:42:06
أ ش أ

اقتحم مستوطنون متطرفون وطلاب يهود، صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وقال المنسق الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة “فراس الدبس” في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إنهم اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية شرطية مشددة، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم ومعالمه.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة عند البوابات فرض قيودها وإجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، حيث احتجزت بطاقاتهم الشخصية قبل الدخول للمسجد.

ورغم إجراءات الاحتلال، إلا أن عشرات المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل توافدوا منذ الصباح للأقصى، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، وذلك في اليوم الـ11 من شهر رمضان المبارك.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية من المستوطنين عدا “يومي الجمعة والسبت”، وعلى فترتين صباحية ومسائية، وذلك تحت حماية كاملة من شرطة الاحتلال، ووسط قيود على دخول الفلسطينيين.

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