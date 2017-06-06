أكد مازن العليوي المحلل السياسي، أن قطر تخشي من حدوث خطوات تصعيدية في إطار مقاطعتها من قبل 7 دول بسبب التأثيرات السلبية للمقاطعة على اقتصادها، مشيرا إلى أن قطر لن تستطيع الصبر والصمود لمدة أسبوعين من المقاطعة بعد تضييق الخناق عليها.

وتوقع العليوي من خلال تصريحات لقناة “الغد العربي” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن تقوي “المقاطعة” جهود مواجهة إيران بالمنطقة، موضحا أن تصريحات الأمير تميم حول إيران ليست منطقية.

وشدد على ضرورة ابداء موقف وعلاقات قطرية واضحة وصريحة ومتوافقة مع الدول العربية تجاه إيران، بالإضافة إلى تصحيح الخطاب الإعلامي القطري الذي يتبنى الخطابات المتطرفة لحدوث وساطة وتصالح، مؤكدا أن “الاصطفاف القطري الإيراني يعتبر عامل هدم وليس بناء.

وكانت 7 دول قد أعلنوا أمس عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وهما مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن وجزر المالديف، حيث أتهموا إدارة الدوحة بـ”التدخل في شئونهم الداخلية ودعم الإرهاب”.