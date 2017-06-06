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إسرائيل تصادق على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية
الاستيطان الاسرائيليي

إسرائيل تصادق على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

2017-06-06 14:38:38
أ ش أ

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية بمناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وذكر موقع “واللا” العبري أن المصادقة تشمل إقامة مستوطنة جديدة تسمى “عميحاي” والتي ستقام بدلاً من مستوطنة “عمونا” التي أخليت قبل أشهر.

وأضاف الموقع أن المصادقة جاءت بتوجيهات مباشرة من المستوى السياسي الإسرائيلي، في حين يتوقع أن يصادق على ما مجموعه 2600 وحدة هذا الأسبوع.

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