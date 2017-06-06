يعتبر طبق القطايف واحدا من أشهر أطباق الحلويات في رمضان، تشتريه ربه المنزل من الأسواق جاهزا فقط على الحشو والتسوية الخارجية، ومن خلال هذه الوصفه تستطيعي صنع مقادير العجينة بنفسك في المنزل .

مقادير القطايف البيتي :

2 ونص كوب دقيق

2 كوب ماء

معلقه كبيره خميره

معلقه بيكنج بودر

معلقه سكر

معلقه ملح

طريقة التحضير :

نخلط جميع هذه المقادير جيدا مع بعضها البعض وتترك لمدة ساعة، ثم نحضر طاسه غير لاصقه لأنه يفضل عدم إضافة أي مواد دهنية، ونضعها على النار، ثم نضع القطايف بمكيال واحد صغير، وعندما نلاحظ تغير في لون وشكل العجينة “تخرج فقاقيع” والسائل يجف ترفع من على النار، بعد التأكد من أنها اخدت اللون ده من تحت، تأتي الخطوة الأخيرة حيث نضعها داخل فوط مطبخ نظيفه للاحتفاظ بالحرارة .

الحشو

مكسرات مشكلة ” ذبيب، جوز هند، فول سوداني، بندق ” حسب الرغبة وتغلق ونرص في طبق .

ملحوظة :

بإمكانك الاحتفاظ بها داخل الفريزر بعد أن تغلف جيدا .