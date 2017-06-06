ألغت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية اليوم الثلاثاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان.

ودعت شؤون الطيران - في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية “بنا” جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الشركة أو من خلال مكاتبها خلال 48 ساعة القادمة أو عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.