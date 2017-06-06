أبرزهم السقا ومكي وجلال.. محمد أبوالنجا وراء تأهيل النجوم بدنياً2017-06-06 14:52:21
استطاع المدرب العالمي وخبير التأهيل البدني محمد أبو النجا أن يصنع فارقا كبيرا مع عدد من نجوم السينما والتليفزيون لإظهار تكوينهم الجسماني بالشكل المناسب للأدوار التي يجسدونها، ولعل أبرزهم كل من النجمين أحمد السقا وأحمد مكي.
وفي السباق الرمضاني لهذا العام كان له دور بارز قبل تصوير مسلسل “ظل الرئيس” مع الفنان ياسر جلال ليظهر بطل العمل في شكل مختلف تماما عن إطلالته التي اعتاد عليها الجمهور، حيث فوجئ مشاهدو دراما رمضان بظهور جلال لأول مرة مفتول العضلات ولياقة بدنية مذهلة في دور “يحيى” ضابط الحراسات الخاصة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الاوسط”.
وحول استعدادات جلال للدور، قال كابتن محمد أبو النجا - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفنان ياسر جلال خضع لتدريبات مكثفة كانت أشبه بالمعكسر، وكان مهتما بأدق تفاصيل التمارين التي وضعها له منذ بداية التدريبات، وبفضل اجتهاده وإخلاصه لمهنته نجح في وقت قصير في الوصول للشكل الرياضي الذي يريده، فكان أكثر ما يهمه الصدق مع الجمهور فهو سمة وثيقة بينهم، لذلك كان هدفه إقناع الجمهور بهيئته الجسدية القتالية لتتناسب مع أدائه للدور بشكل طبيعي دون اصطناع أو تزييف.
وكشف أبو النجا عن أن جلال لم يستعن ب”دوبلير”، وقدم بنفسه أصعب المعارك التي كانت ضمن الأحداث بشكل رائع ومقنع معتمدا على قوته الجسمانية،واصفا جلال بأنه فنان مجتهد وممثل درامي قوي لدية “ريأكشنات” وأداء خاص من وجهة نظره سيكون رقم واحد في المنافسة، وهذا بفضل المخرج العبقري أحمد سمير فرج الذي استطاع أن يظهر ياسر في دراما من نوع جديد مستخدما أعلى التقنيات الحديثة في التصوير التي جعلت المسلسل أشبه بأفلام السينما العالمية.
وعن مشاركة أبو النجا في مسلسل “ظل الرئيس” الذي يواصل تصويره حتى الآن،أوضح أنه يجسد أحد أضلاع الشر ضد ياسر جلال، وستجمعهم في الحلقات المقبلة مشاهد ضرب وأكشن ستكون مفاجأة، وأبدى أبو النجا سعادته الكبيرة بتجربته مع المخرج أحمد سمير فرج الذي علمه أسس الوقوف أمام الكاميرا والعمل على أن يكون ممثلا محترفا.
وحول تجربة أبو النجا في تدريب أحمد السقا وأحمد مكي الذي تربطه بهما علاقة صداقة قوية وعشرة عمر،أوضح أن أحمد السقا من الناس النشطة بشكل كبير وعاشق للرياضة وأكثرهم حرصا على التدريب معه بشكل منتظم،وبدأت معرفته به بعد فيلم “إبراهيم الأبيض”، وباشر أبو النجا تدريبه وتأهيله جسمانيا في الجزئين الأول والثاني لفيلم “الجزيرة”.
وأضاف أن السقا كان سببا في اتجاهه للأكشن وتقديم أدوار الشر، وكان له تجربة معه في مسلسل”ذهاب وعودة”، وفي رمضان هذا العام بمسلسل “الحصان الأسود”، وهو ضمن أفراد عصابة الفنان بيومي فؤاد في المسلسل، وأكد أيضا أنه تربطه علاقة إنسانية وصداقه قوية بالفنان أحمد مكي، وكان يباشر خلال الفترة الماضية تدريبه وتأهيله جسمانيا بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة غاب على أثرها عن التمثيل، لكنه استطاع من خلال التدريبات أن يعود بشكل وجسم أقوى وظهر ذلك من خلال مسلسل “خلصانة بشياكة” الذي يعرض في رمضان.
أما عن تدريب الفنانات، قال أبو النجا إن أكثرهم التزاما وحبا للرياضة الفنانة غادة عادل فهى حريصة دائما على الظهور بأفضل شكل ولياقة، والفنانة رانيا يوسف من المهتمين أيضا بالرياضة بشكل كبير، وتواظب على التمرينات بشكل منتظم،وحرصت الفنانة مها أحمد على ممارسة الرياضة خلال الفترة الماضية،ونجحت في إنقاص وزنها بشكل كبير،ولفت إلى أنه قام بتدريب أغلب النجوم أيضا منهم رامي ومحمد عادل إمام وأحمد السعدني وإدوارد.
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