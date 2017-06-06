أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يتفق مع رأي المواطنين بشأن ضرورة تعديل التشريعات ليكون من الممكن حرمان المُدانين بالإرهاب من الجنسية الروسية، مقترحا إدخال مبدأ أداء القسم خلال عملية منح الجنسية الروسية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين اليوم الثلاثاء “من الضروري التشاور بهذا الشأن مع المحكمة الدستورية، لكنني بشكل عام أتفق مع مثل هذا الموقف”.

وأضاف “من الضروري أيضا مناقشة موضوع أداء اليمين الدستورية لكل من يحصل على الجنسية الروسية”، موضحا أنه يمكن الاستعانة بتجربة بعض الدول الأجنبية في هذا المجال.

وأشار إلى أن من يحصل على الجنسية الروسية لا بد أن يُقسم على الالتزام بالقوانين والتقاليد الروسية واحترام هذه التقاليد والتاريخ. وطالب بوتين رئيس مجلس النواب أن يفكر مع نواب البرلمان في هذا الموضوع.