بوتين يؤيد فكرة سحب الجنسية الروسية من الإرهابيين المُدانين2017-06-06 14:31:18
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يتفق مع رأي المواطنين بشأن ضرورة تعديل التشريعات ليكون من الممكن حرمان المُدانين بالإرهاب من الجنسية الروسية، مقترحا إدخال مبدأ أداء القسم خلال عملية منح الجنسية الروسية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين اليوم الثلاثاء “من الضروري التشاور بهذا الشأن مع المحكمة الدستورية، لكنني بشكل عام أتفق مع مثل هذا الموقف”.
وأضاف “من الضروري أيضا مناقشة موضوع أداء اليمين الدستورية لكل من يحصل على الجنسية الروسية”، موضحا أنه يمكن الاستعانة بتجربة بعض الدول الأجنبية في هذا المجال.
وأشار إلى أن من يحصل على الجنسية الروسية لا بد أن يُقسم على الالتزام بالقوانين والتقاليد الروسية واحترام هذه التقاليد والتاريخ. وطالب بوتين رئيس مجلس النواب أن يفكر مع نواب البرلمان في هذا الموضوع.
-
تأجيل دعوى بطلان اتفاقية «سد النهضة» لـ28 أغسطس
قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى، والتى ...Tue, 06 Jun 2017 10:42:42 GMT
-
«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
-
ننشر أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ... Sun, ...Tue, 06 Jun 2017 07:16:52 GMT
-
148 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم مستوطنون متطرفون وطلاب يهود، صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وقال المنسق الإعلامي في ...Tue, 06 Jun 2017 13:00:01 GMT
-
جامعة "هارفارد" وجهة أثرياء العالم
نشرت شركة “ويلث – إكس” Wealth-X تقريرا عن أبرز جامعات العالم التي تخرج فيها أكبر عدد من الأثرياء. وأجرت الشركة إحصاءات لعدد الأثرياء الذين أنهوا المرحلة الجامعية أو ...Tue, 06 Jun 2017 12:15:19 GMT
-
لأول مرة.. قناة السويس تجذب سفن «CJX» العملاقةTue, 06 Jun 2017 11:42:51 GMT
-
المركزي السعودي: لا تعامل مع بنوك قطر بالريال القطري
كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وجهت بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري. ولليوم الثاني على التوالي تواصلت المضاربات ...Tue, 06 Jun 2017 11:40:08 GMT
-
وزير البترول يلتقي سفير كازاخستان بالقاهرة
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد أرمان ايساغالييف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة . استعرض اللقاء سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين ...Tue, 06 Jun 2017 08:11:22 GMT
-
إجلاء ركاب طائرة أسترالية والسبب!!
أخلت السلطات الأسترالية طائرة بشكل طارئ اليوم الثلاثاء، قبل إقلاعها من مطار مدينة البوري، إثر العثور على قصاصة ورقية في أحد مراحيضها تخبر بوجود عبوة ناسفة في ...Tue, 06 Jun 2017 10:42:42 GMT