 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 03:15 مساءً
روابط سريعة
روائع الأوبرات العالمية تقدمها فرقة "أوبرا القاهرة" في حفل "جالا" بدمنهور
اوبرا دمنهور

روائع الأوبرات العالمية تقدمها فرقة "أوبرا القاهرة" في حفل "جالا" بدمنهور

2017-06-06 14:30:12

تحيي فرقة أوبرا القاهرة حفل “جالا ميوزيكال” يوم الأحد القادم، على مسرح دار أوبرا دمنهور، في إطار السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية خلال الشهر المبارك.
ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر الأوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية أداء نجوم فرقة أوبرا القاهرة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
يذكر أن فرقة نجوم أوبرا القاهرة تشكلت رسميا عام 1964،وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض أوبرالية ضخمة على أكبر مسارح العالم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3