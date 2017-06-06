تحيي فرقة أوبرا القاهرة حفل “جالا ميوزيكال” يوم الأحد القادم، على مسرح دار أوبرا دمنهور، في إطار السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية خلال الشهر المبارك.

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر الأوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية أداء نجوم فرقة أوبرا القاهرة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

يذكر أن فرقة نجوم أوبرا القاهرة تشكلت رسميا عام 1964،وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض أوبرالية ضخمة على أكبر مسارح العالم.