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أميتاب باتشان يعود إلى "من سيربح المليون"
اميتاب باتشان

أميتاب باتشان يعود إلى "من سيربح المليون"

2017-06-06 14:25:08

يعود النجم الهندي أميتاب باتشان إلى تقديم برنامج “من سيربح المليون” في نسخته الهندية وفي موسمه التاسع.

وأعلن باتشان خبر عودته لبرنامج “من سيربح المليون” (Kaun Banega Crorepati) عبر تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر، وبذلك حسم مسالة من سيقدم البرنامج.

وقد سبق وأن ذكرت بعض التقارير بأن النجمتين مادري ديكسيت وأيشواريا راي مرشحتان لتقديم البرنامج.

يذكر أن النسخة الهندية من برنامج “من سيربح المليون” قد عرضت لأول مرة في التلفزيون الهندي عام 2000، وقام باتشان بتقديم جميع المواسم السابقة باستثناء واحد فقط في  2007 عندما تولى شاروخان المهمة، وكان آخر عرض للبرنامج  عام 2014.

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