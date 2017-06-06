في مسعى لاحتواء الأزمة بين دولة قطر، وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن، أجرى الرئيس السوداني عمر البشير الليلة الماضية اتصالا مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا).

وذكرت الوكالة أن “أمير دولة الكويت طمأن الرئيس البشير بأنه سيغادر إلى المملكة العربية السعودية لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والقيام بمساعٍ لاحتواء الأزمة مع دولة قطر ومحاولة ترتيب البيت العربي درءا للمخاطر التي تحيط بالعالم العربي والإسلامي”.

وأصدرت الخارجية السودانية مساء الاثنين بيانا صحفيا، أعربت فيه عن بالغ قلقها لما وصفته بـ”التطور المؤسف بين دول عربية شقيقة وعزيزة على قلوب السودانيين والأمة العربية جمعاء” .

ودعت “إلى تهدئة النفوس والعمل على تجاوز الخلافات بما هو معروف من حكمة وحنكة وحرص على مصالح دول وشعوب الأمة العربية”.

وأعرب السودان، في بيان الخارجية، عن استعداده الكامل “لبذل كل جهوده ومساعيه مع كافة الأشقاء لتهدئة النفوس ووقف التصعيد وإصلاح ذات البين، بلوغاً لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بما يحقق المصالح العليا لشعوب المنطقة”.